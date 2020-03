Il Comune di San Gemini ha avviato stamattina le opere di sanificazione su tutto il suo territorio, per contrastare l’espansione del contagio da Coronavirus. “L’impegno è massimo sia sul fronte della comunicazione, sia dei servizi ai cittadini, che degli interventi” – dichiara il sindaco Luciano Clementella.

“Oggi si è provveduto alla disinfezione di tutti gli uffici comunali per tutelare i dipendenti nei luoghi di lavoro. Nella giornata di martedì 17, con inizio alle ore 6,30 del mattino, grazie all’intervento di una ditta specializzata e dei volontari del gruppo comunale della Protezione Civile, si procederà al lavaggio delle vie cittadine e delle piazze partendo dal centro storico, per proseguire nelle strade dei quartieri periferici, mettendo così in atto un’ importante operazione di sanificazione, nel rispetto del contesto ambientale”.

“Nel nostro comune abbiano avuto un solo paziente risultato positivo al Covid 19, non per questo abbassiamo la guardia. Perciò avvieremo tutte le procedure utili a salvaguardare la salute dei nostri cittadini. L’invito è sempre quello di rispettare le disposizioni ministeriali che impongono norme di comportamento nuove e responsabili. Tutto quello che posso dire è che qui a San Gemini non si vede gente in giro, che le forze dell’ordine operano in maniera scrupolosa, e che non c’è agitazione. La preoccupazione è però di tutti.”

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle scuole, agli asili, alla palestra, ai parchi giochi, prima della loro riapertura.

Ultimo aggiornamento: 18:47

