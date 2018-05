di Riccardo Gasperini

PERUGIA – Il triplete della Sir Safety Conad Perugia, centrato con la vittoria dello scudetto domenica 6 maggio quando è stata battuta la Lube Civitanova 3 a 0 in gara 5, è stato super celebrato anche nei social. Da tifosi, appassioanti di pallavolo e istituzioni. Pure il Comune di Perugia nei profili social ufficiali, fra cui Facebook e Instagram, ha dato spazio allo storico successo. Ma come fatto notare da alcuni tifosi il post, pubblicato il giorno successivo alla conquista del tricolore, non mostra del tutto correttamente il colpo grosso. Bene il testo, ma la foto è quella della vittoria in Supercoppa (primo dei tre trofei stagionali di Perugia), conquistata l’8 ottobre proprio con la Lube, ma all’Eurosuole di Civitanova. Tra i commenti che hanno fatto seguito al post, c’è quello di Giulia Toni che scrive «ehm ehm...però questa è la foto della supercoppa!», Maurizio Cervino («Almeno la foto giusta!»). Tanti commenti e fermo immagine anche fuori dalla pagina istituzionale. «Ma il Comune di Perugia che pubblica la foto della vittoria della Supercoppa invece di quella della vittoria dello scudetto? – ha scritto Donatella Binaglia -. Ne vogliamo parlare?».

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37



