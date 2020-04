Narni, il comune consegna i buoni spesa a tempo di record

“Tutte le famiglie che avevano fatto la domanda nei termini, hanno ottenuto il contributo previsto dallo Stato”. Lo afferma l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Narni, Silvia Tiberti, la quale informa che sono stati erogati ben settantamila euro, il 100% di quanto era a disposizione dell’Ente.

Ricorda pure che solo una trentina di domande, arrivate con un qualche ritardo, sono ancora all’attenzione degli uffici comunali ma saranno risolte nelle prossime ore. Dalle indicazioni giunte dal Comune si rileva come l’importo maggiore sia andato alle famiglie composte da tre persone mentre ben quarantasei domande sono pervenute da nuclei famigliari composti da cinque o più persone.

L’Assessore Tiberti afferma di essere molto soddisfatta perchè la struttura, diretta da Lorella Sepi, ha risposto in maniera eccellente in questo momento di difficoltà e bisogno.





