ORVIETO - Il nuovo commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino ha visitato, nella giornata di ieri, il presidio ospedaliero “Santa Maria della Stella” di Orvieto.Nella circostanza, dopo aver effettuato un sopralluogo nei reparti ospedalieri, ha incontrato i direttori di struttura complessa ed i responsabili dei servizi per analizzare e confrontarsi sulle principali problematiche in essere.Il manager sanitario ha invitato il personale sanitario del “Santa Maria della Stella” ad un rapporto sereno e collaborativo con la direzione aziendale rassicurandoli sulla volontà di supportarli nella conduzione complessiva delle attività sanitarie di una struttura ospedaliera strategica e di confine come il “Santa Maria della Stella”.Nell'occasione il dottor De Fino ha ribadito l'impegno della direzione della Usl Umbria 2 nel reperimento degli specialisti necessari al buon funzionamento della struttura di Pediatria confermando la disponibilità dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni a collaborare in tal senso e ha quindi confermato la volontà di mantenere aperto il Punto Nascita.Al termine della visita, il commissario straordinario ha incontrato il sindaco di Orvieto Roberta Tardani per un approfondito confronto sulla sanità locale e sulla situazione dei servizi ospedalieri e territoriali