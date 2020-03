Terni, la Società Dante Alighieri contribuisce al primo Dantedì con un video lancio promozionale e le letture a distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia è ferma ormai da qualche settimana e tutti aspettano con ansia segnali di regressione della pandemia del COVID-19, per ritornare a respirare aria di libertà.La data del 25 marzo,è stata scelta su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. L’evento è stato presentato alla Rai dal Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Ricciardi, durante il programma di informazione Uno Mattina e iAnche Terni, e il comitato locale della Società Dante Alighieri, presieduto da Anna Rita Manuali, inorgogliti da questo riconoscimento al proprio lavoro di promozione della figura di Dante,visti i tempi particolari che stiamo vivendo, deTutte le iniziative saranno identificate dagli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante. Inoltre, alle 18, tutti sono chiamati a partecipare a un flashmob: aprire le proprie finestre, banconi, terrazze, per leggere alcune terzine di Dante, tratte dal canto V dell’Inferno, quello su Paolo e Francesca, versi scelti dalla Dante Alighieri ed inseriti dal comitato ternano nel video.. Mentre il coronavirus ci costringe a rimanere separati dai luoghi e dalle persone che amiamo, l’amore di Paolo e Francesca e i versi di Dante ci uniscono.