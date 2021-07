Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi, visita la Legione Carabinieri Umbria

Martedì 13 Luglio 2021, 15:54

PERUGIA - Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, in visita martedì mattina a Perugia e nel territorio provinciale. Ad accoglierlo al Comando Legione Carabinier Umbria il generale di brigata Antonio Bandiera ed ha incontrato i carabinieri delle organizzazioni territoriale, speciale e forestale dell’arma nonché alcuni delegati dell’organismo di rappresentanza e militari in congedo dell’associazione nazionale carabinieri.Nella sala di rappresentanza della legione ha poi incontrato, rivolgendo loro un caloroso saluto, le autorità civili, religiose e militari dell’Umbria. A seguire il generale Luzi ha raggiunto dapprima la Stazione dell’Arma di Torgiano e poi la Compagnia Carabinieri di Assisi. Nel corso dell’incontro con i militari, il comandante generale dei Carabinieri ha pronunciato espressioni di apprezzamento e ringraziamento per l’attività svolta sul territorio dall’arma in Umbria, con particolare riferimento alla gestione della grave crisi legata alla pandemia da Coronavirus, senza dimenticare anche i militari che purtroppo sono rimasti vittime del Covid.