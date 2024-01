ORVIETO Truffata per 5000 euro con un falso messaggio dal suo servizio home banking. Denunciato il fatto alla polizia, gli agenti del commissariato di Orvieto hanno identificato il presunto truffatore dopo una serie di indagini difficoltose. La vittima del raggiro è una 41enne orvietana che ha ricevuto sulla propria utenza un messaggio di testo con link ipertestuale che solitamente viene utilizzato dalla propria banca per inviare le notifiche. La donna ha aperto il link ed è stata informata che una nuova modalità di accesso era stata associata al suo conto corrente. A questo punto ha seguito la procedura richiesta ultimata la quale, poco dopo, ha ricevuto una chiamata da una utenza cellulare con la quale è stata informata che tale procedura era un errore del sistema. Alla donna è stato raccomandato di non accedere al suo servizio di home banking prima di 24 ore. La 41enne ha rispettato, anche in questo caso, le indicazioni e così ha atteso il giorno seguente quando, però, ha scoperto di essere stata truffata. Chiamando il call center della propria banca, è venuta a sapere infatti che il giorno precedente era stato fatto un prelievo di 5.000 euro dal proprio conto corrente. La 41enne è immediatamente andata al commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto e, dopo aver raccontato l'accaduto, ha sporto denuncia. La polizia ha avviato le indagini che non sono state così semplici. Se altri casi di truffe sono stati scoperti in breve tempo, per questo fatto ci sono voluti diversi mesi di lavoro da parte degli inquirenti che hanno dovuto mettere insieme, al termine di difficoltosi accertamenti, una serie di elementi che hanno portato all'identificazione e alla denuncia del presunto responsabile. Si tratta di un trentenne residente in provincia di Napoli. Questa è la seconda denuncia per truffa ad opera degli agenti del commissariato di Orvieto in pochi giorni e segue di qualche settimana altre sempre ad opera della polizia.