Il Classico e l'Artistico premiano i migliori studenti del 2019, la cerimonia al Gazzoli

TERNI A palazzo Gazzoli, nella sala blu, l’11 gennaio 2020, è stata indetta la cerimonia per le premiazioni delle eccellenze del liceo Classico «Tacito» e dell’Artistico «Metelli», che comincerà alle ore 10. Alla presenza del Dirigente scolastico, Roberta Bambini, delle autorità, degli studenti e degli insegnanti saranno premiati i ragazzi che, al termine del loro percorso di studi, hanno raggiunto il massimo punteggio durante l’Esame di Stato dello scorso anno scolastico; il loro merito sarà riconosciuto durante la cerimonia anche attraverso il premio/contributo in denaro previsto dal Miur. Gli alunni premiati che hanno conseguito il massimo della valutazione sono ben 40, e 18 di loro hanno ricevuto anche la lode. Roberta Bambini afferma che si tratta di un modo per festeggiare «un traguardo importante, che mostra non solo il raggiungimento delle competenze ma anche di una disposizione umana: quella “humanitas” che fermenta e sviluppa un profondo pensiero critico nell’approccio al mondo».