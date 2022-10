Il Cesvol apre lo sportello d’ascolto gratuito per i volontari del terzo settore: “Parlami di te” al Polis di Terni

Terni- Il nuovo servizio si intitola “Parlami di te”, è uno sportello d’ascolto e sostegno psicologico rivolto a tutti i volontari del terzo settore e sarà attivo ogni mercoledì, dalle 10 alle 13, nella sede del Cesvol, in via Montefiorino, 12/c, a Terni.

Quello che prende il via mercoledì 19 ottobre, al Polis di Cospea, è un servizio gratuito che ha come obiettivo la promozione del benessere, per offrire la possibilità di esprimere emozioni, bisogni, disagi e fatiche legate alla propria attività. Uno spazio dove poter condividere riflessioni sulle proprie esperienze e cambiamenti e sui vissuti legati ad essi in un’ottica di confronto e orientamento.

Un’occasione importante per i tantissimi volontari attivi sul territorio, particolarmente provati da

un’emergenza sanitaria infinita che ha messo a dura prova il mondo del terzo settore.

I colloqui saranno condotti dalla psicologa Alessandra Costantini.

Si potrà richiedere di svolgere il colloquio in presenza, nella sede di Terni del Cesvol Umbria, o in modalità online.