Il cavaliere di Foligno Luca Innocenzi ha vinto la Giostra all'Anello di Servigliano

Domenica 22 Agosto 2021, 19:48

FOLIGNO - Luca Innocenzi, cavaliere di Foligno, ha vinto domenica nelle Marche la 53esima edizione della Giostra dell’Anello di Servigliano dove ha difeso i colori di Porta Santo Spirito. Una battaglia al cardiopalmo che lo ha visto contrapposto ad un altro Folignate, storico cavaliere anche lui, Daniele Scarponi in pista per Porta Navarra. Innocenzi così infila un prestigioso tris dopo aver vinto l'edizione di notte della Quintana di Ascoli e quella della Sfida di Foligno. Da domani a Foligno si entra in clima Rivincita con Innocenzi che vorrà piazzare uno storico poker.