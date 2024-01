TERNI Una piccola galleria commerciale e una piazzetta dell'innovazione, ma anche nuove vetrate a filo lucido con vetro temperato e stratificato installate per chiudere il portico. Questa sarà la nuova stazione di piazza Dante a fine 2025, in attesa però la situazione è davvero diversa. L'unico ascensore che porta ai binari è guasto da dieci giorni, i sottopassi sono ancora interessati da infiltrazioni d'acqua con la piccola chiesetta che è chiusa da mesi proprio per il pericolo di allagamenti con tanto di corridoi sbarrati. La stazione ferroviaria di Terni è un cantiere aperto da mesi, ma soffre ancora di disagi e carenze. I lavori sarebbero dovuti terminare entro la fine dell'estate 2023, il restyling prevede la riqualificazione del fabbricato viaggiatori con un investimento finale di oltre 4 milioni di euro. I disagi peggiori sono arrivati nel periodo natalizio, quando c'è un notevole afflusso di passeggeri, per colpa della chiusura prolungata dell'ascensore che da piano terra porta al sottopasso per accedere ai binari e che viene utilizzato soprattutto dalle persone con disabilità, ma anche da anziani e da chi porta con se valige anche pesanti. Inutilizzabile ormai da 10 giorni perché sia attende un pezzo di ricambio, cosa che a detta dei dipendenti della Rfi presenti ieri alla stazione non potrà avvenire prima di metà gennaio: «Per chi ha necessità di essere aiutato per accedere i binari -- dicono dalle ferrovie dello stato- è necessario fare numeri di Trenitalia dedicati ai passeggeri con disabilità, purtroppo non possiamo fare altrimenti fino a quando non sarò risolto il guasto». Ma non è certo la prima volta che accade anche se i tempi per riparare gli ascensori non è mai stato così lungo.