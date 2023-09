Venerdì 8 Settembre 2023, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 08:59

TERN «Non c'è alcun conflitto di interesse, una mia società gestirà il PalaTerni per ospitare decine di e nti sportivi e non vedo alcun ostacolo in questa mia attività imprenditoriale». Stefano Bandecchi, durante il question time, ha risposto con tutta la flemma del mondo a una interrogazione sulle modalità di concessione del Palazzetto dello Sport, presentata dai gruppi del Pd, Innovare per Terni, M5s e letta in aula dal consigliere Pierluigi Spinelli. I consiglieri firmatari dell'atto hanno chiesto, in attesa che il prefetto di Terni si esprimesse in merito all'istanza sull'incompatibilità che riguarda il sindaco Stefano Bandecchi, "di conoscere lo stato dell'arte dei lavori del Palazzetto, chi è il soggetto che ha titolarità a gestire i rapporti di concessione, sub concessione o affitto, quale tipo di attività (sportiva, culturale, musicale) si prevede vi sarà svolta e a che titolo Bandecchi dichiara pubblicamente di volerlo gestire prendendolo in affitto». E così è stato con lncompatibilità dribblata velocemente dal primo cittadino: «Il Palazzetto dello sport è stato realizzato dalla azienda Salini - ha detto Bandecchi - che ha la possibilità di affittare, cosa che ha fatto dando i gestione dell'impianto a una società che fa capo a me in quanto proprietario di Unicusano, nessuno conflitto perché ho venduto la Ternana e in quanto si tratta di un affitto e non di concessione, poi vi annuncio che entro breve tempo tornerò ad essere presidente dell'Unicusano, cosa possibile proprio dopo la cessione della società a Nicola Guida».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi, ha spiegato che la sua società ha già preparato un cartellone di eventi di tutto rispetto: «Appena terminato il mondiale di scherma - ha detto ancora Bandecchi- siamo pronti con un evento almeno a settimana per tutto l'anno, sia sportivi che non».Intanto, vanno avanti i lavori al palaTerni, proprio per poter ospitare dei Mondiali di scherma paralimpica che si terranno dal 2 ottobre all'8 ottobre, che coinvolgeranno almeno 500 atleti provenienti dai 5 continenti e rappresenteranno il crocevia fondamentale di qualificazione per i giochi olimpici di Parigi 20247Lunedi scorso c'è stato l'ultimo passo decisivo per avere dalla commissione internazionale della federazione al nuovo palazzetto dello Sport. Determinante la visita della componente della commissione Daria Marchetti che ha immortalato anche con l'uso di video e fotografie lo stato di avanzamento lavori, facendo alla fine i complimenti al comitato organizzatore per i passi da gigante fatti in poche settimane. Il 18 settembre la consegna alla società che si prenderà cura degli allestimenti.Co.Vi.© RIPRODUZIONE RISERVATA