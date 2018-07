di Corso Viola di Campalto

TERNI Depredata di ogni cosa, dalle tubature in rame alle suppelletili. Ma sarebbero spariti anche decine di libri dell'ex vescovo Vincenzo Paglia. Lasciata praticamente incustodita da due anni, a Villa Santo Spirito a Collerolletta è diventata meta di ladri e vandali.

Eppure è stato un fiore all'occhiello della Diocesi. Una casa per ferie che disponeva di trenta camere con tutti i comfort (tutte con servizi privati) e metteva a disposizione ampi spazi per riunioni e meeting e una cappella per la meditazione. Gestita dall'associazione accoglienza diocesana. Poi due anni fa la decisione di chiuderla per farlo diventare uno dei tanti beni del patrimonio diocesano messi in vendita per recuperare i maxi debiti accumulati nel tempo. Debiti che, per far fronte all'emergenza, furono a suo tempo colmati col prestito dello Ior di oltre undici milioni di euro. Ma nessuno per ora ha mai fatto una proposta seria e il bene si sta deteriorando giorno dopo giorno. Come testimoniato dalle fotografie che fanno da corredo all'articolo, qualcuno è entrato più volte ed ha portato via un po' di tutto, indisturbato. Stanze a soqquadro, bagni spogliati di tutto, dai rubinetto agli elementi del riscaldamento. Così gli altri spazi comuni, dove è evidente che c'è stato chi ha bivaccato per la presenza di mozziconi di candele. Ma sono tante anche le porte interne ed esterne divelte. Tavoli e sedie distrutte e, così le cassettiere. Ci sono alcuni scatoloni svuotati che contengono i libri scritti dall'ex vescovo Paglia, alcuni sono stati svuotati .

Eppure nel settembre del 2017 sembrava fosse arrivata la svolta per il bene della Diocesi con il via libera all'osservazione al Piano regolatore generale da parte del Consiglio comunale che ha votato il cambio di destinazione d'uso da ricettivo a socio sanitario e la suddivisione in due comparti dello storico edificio che potrà diventare una residenza per anziani. Visto che il turismo religioso non tira come si sperava, è stato deciso di renderlo più appetibile per i possibili cambiarne la destinazione d'uso. Ma ancora il complesso è rimasto invenduto. Ed il cartello vendesi non è stato mai staccato.



Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA