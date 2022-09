Giovedì 8 Settembre 2022, 09:02

I rincari delle materie prime si fanno sentire anche sul teatro Verdi. A causa degli aumenti, degli effetti del Decreto aiuti, e del prezzario regionale che è stato modificato due volte nel corso dell'anno, a gennaio e luglio, i lavori costeranno un milione e 100mila euro in piùarrivando ad una cifra complessiva di circa 19 milioni. L'aumento sarà coperta con l'accessione di un nuovo mutuo. Ieri la giunta comunale, in tal senso, ha approvato sia il progetto definitivo, aggiornato con i prezzi correnti, che la richiesta per il mutuo di cofinanziamento dei lavori del primo stralcio funzionale. L'intervento di recupero e ristrutturazione trasmesso dagli studi incaricati, passato ieri in giunta, non solo è stato rivisto rispetto agli aumenti incorsi in questi mesi, ma ha ottenuto anche la certificazione da parte della società Rina Check srl di Genova, incaricata dal Comune. Il piano era già stato approvato in giunta l'anno scorso. Un passaggio necessario spiegano da Palazzo Spada per consentire il trasferimento dei due mutui, accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti sul precedente, al progetto attuale firmato da ApiùM2a Architects studio associato di architettura, architetti Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo, la società Sinèrgo spa, e gli ingegneri Vincenzo Baccan e Linda Parati, vincitori del concorso. Il secondo passaggio in giunta avvenuto ieri dovrebbe sancire quindi il via libera definitivo, tanto che la vicesindaca con delega ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, parla di conto alla rovescia. «Approvando il progetto definitivo del Teatro Verdi commenta - abbiamo compiuto un altro grande passo per la nostra città». Benedetta Salvati parla di «un lavoro senza sosta che, a partire dall'assessorato che ho l'onore di guidare, permetterà alla nostra amata città di essere sempre più bella ed attrattiva, rendendo di nuovo fruibili i luoghi simbolo della città che le precedenti amministrazioni ci ha lasciato in totale stato di abbandono e degrado. C'è ancora tanto da fare per inaugurare il nostro teatro, ma da oggi comincia il conto alla rovescia e così come è stato per la Fontana di Piazza Tacito presto accadrà per il nuovo teatro Verdi di Terni». I lavori sono articolati in due stralci: il primo da 8,166 milioni di euro, finanziato da Regione, Comune e Fondazione Carit, il secondo da 11 milioni finanziato con fondi del Pnrr. «Il prossimo step spiega ancora l'assessora Salvati sarà attivare le procedure per la richiesta del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per il cofinanziamento dei lavori del primo stralcio funzionale, necessario per avere la completa copertura finanziaria dei lavori». Il secondo passaggio riguarda, invece, l'indizione della «gara pubblica per l'affidamento dei lavori del primo stralcio con inizio dei lavori stessi presumibilmente entro il primo trimestre 2023 e la progettazione ed esecuzione dei lavori (appalto integrato) del secondo stralcio funzionale».