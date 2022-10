A Terni la Fondazione Carit porta in mostra Caravaggio e Artemisia Gentileschi (le foto di Angelo Papa)

TERNI La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha presentato questa mattina nella sua sede di Corso Tacito la mostra "Dramma e Passione - da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi", a cura di Pierluigi Carofano, in collaborazione con Tamara Cini. L’esposizione si snoda in otto sale del piano terra di Palazzo Montani Leone, allestito per l’occasione, e grazie alla Fondazione Carit saranno esposte anche due opere di Caravaggio, ovvero la Maddalena addolorata e La Crocifissione di sant’Andrea, accanto alla Giuditta con la testa di Oloferne di Artemisia Gentileschi.