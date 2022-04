"Il calcio va a scuola" evento Figc. A Porano fa scuola l'Orvietana Calcio

Anche in questo 2022 la Figc ha organizzato l’evento “Il Calcio va a Scuola” che ha visto la partecipazione, nella regione Umbria, di 118 classi. «Attraverso l’intervento di esperti qualificati - lo scopo del progetto - si mira a favorire l’incremento della pratica motoria, sensibilizzando i giovani e le famiglie ai temi dell’integrazione sociale, dell’accoglienza e del rispetto, attraverso i valori e le emozioni dello sport “di base”».

La Figc Umbria ha individuato l’Orvietana Calcio come società principale del territorio Orvietano dove ha partecipato la scuola primaria di Porano. In questi giorni il portiere della prima squadra Carmine Frola, che si sta laureando in

scienze motorie, e il dirigente della scuola calcio Matteo Panzetta, hanno incontrato i ragazzi e la loro dirigente, la professoressa Isabella Olimpieri, che ha fatto i complimenti per il progetto, ringraziando l’Orvietana per l’impegno e la partecipazione. Presente anche l’Assessore allo Sport del comune di Porano Giovanna Brunelli.

Matteo Panzetta ha donato alla scuola il gagliardetto dell’Orvietana, mentre Frola, fresco del titolo regionale umbro appena vinto insieme ai suoi compagni della prima squadra, ha donato al comune il libro del centenario.

Il progetto “Il calcio va a scuola”, prevede le fasi:

Fase motoria: Vari giochi, sessioni d’allenamento e mini gare, ad opera degli Istruttori di Scuola Calcio. Presso locali Palestra degli Istituti aderenti.

Festa Finale con coinvolgimento Società affiliate C.R.Umbria presso impianti sportivi locali.

Ad ogni bambino verrà consegnato un Attestato di Partecipazione alla Manifestazione.