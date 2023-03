Il Benevento blocca la Ternana: finisce 2 a 2. Rossoverdi sfortunati, prendono tre pali

Terni - La Ternana colleziona il secondo pareggio consecutivo nella nuova gestione di Cristiano Lucarelli. Contro il Benevento finisce 2-2 con i campani che recuperano due volte il risultato. A far recriminare rossoverdi, però sono i tre legni presi nella presa.

La Ternana passa in vantaggio al 7', Punizione di Palumbo e Mantovani insacca di testa. Acampora al 20' pareggio con una conclusione che finisce nell'angolo alla sinistra di Iannarilli. Al 32', Palumbo, ancora su punizione, serve in area Partipilo che di testa confeziona l'assist per Coulibaly che insacca sempre di testa il raddoppio. In pieno recupero è Tello, su calcio d'angolo di Acampora a trovare ancora il pareggio.

Nella ripresa la compagine di Roberto Stellone gioca meglio ma è la Ternana a colpire tre legni: Martella a distanza ravvicinata prende il palo, come Letizia di testa su corner di Palumbo, Diakitè la traversa.

TERNANA-BENEVENTO 2-2

MARCATORI: pt 7’ Mantovani, 20’ Acampora, 32’ Coulibaly, 47’ Tello;

TERNANA (3-4-1-2): Iannarlli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata (18’ st Bogdan), Coulibaly (40’ st Paghera), Di Tacchio (24’ st Proietti), Corrado (18’ st Martella); Palumbo; Partipilo, Falletti (24’ st Capanni). A disp. Krapikas, Vitali, Mazzarani, Ferrara, Onesti, Koffi, Agazzi. All. Lucarelli

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon; Acampora, Viviani (18’ st Schiattarella), Karic; Tello, Improta; La Gumina (33’ st Simy). A disp. Manfredini, Lucatelli, Kubica, Farias, Jureskin, Agnello, Carfora, Pastina, Koutsoupias, Capellini. All. Stellone

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila

NOTE: spettatori 5.556 per un incasso di euro 49.377. Ammoniti Karic per comportamento non regolamentare, Cassata, Acampora, Martella, Schiattarella, Foulon, Diakitè per gioco falloso. Angoli 6-4. Recupero tempo pt 4’, st 4’+2'