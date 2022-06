Terni, il Bel Canto è di scena a palazzo Fabrizi

Si aprono i cortili degli antichi palazzi ternani per la stagione estiva organizzata dall’ associazione Araba Fenice. Sabato ,18 giugno alle ore 18, presso il chiostro di palazzo Fabrizi, concerto della soprano Samantha Sapienza accompagnata al pianoforte da Nadia Testa. “Diva’s… Donne in Musica”, è il titolo del recital che propone un programma con alcune delle arie più celebri della lirica: da “Amor ch’a nullo amato amar perdona” di Donizetti a “O mio babbino caro” di Puccini; non poteva mancare “Vissi d’arte”, dalla Boheme.

Samantha Sampienza è nata a Sapri, ha studiato canto lirico presso Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno dove si è diplomata con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del soprano Cinzia Forte. Nel 2008 l’incontro con il Umberto Iervolino, attore e regista teatrale, le apre le strade per il mondo del teatro; inizia, infatti, lo studio della recitazione e prende parte a diversi spettacoli tra cui “Novecento” di Alessandro Baricco e “Il canto del cigno” di Anton Čechov.

Nadia Testa è stata premiata come pianista in concorsi nazionali ed internazionali, suona come solista con varie oprchestre italiane, all’estero è chiamata come pianista in prestigiose formazioni da camera .

Il cartellone dell’Araba Fenice continua domenica 19 giugno, sempre alle ore 18, presso la sala Consiliare di Guardea; protagonista la musica da Oscar di Ennio Morricone e di Claude Bolling; sarà eseguita da: Paolo Zampini al flauto, già solista nella grande orchestra sinfonica del compianto Morricone e Primo Oliva al pianoforte. Il duo Zampini-Oliva, si è formato nel 2002 e da allora ha tenuto oltre 500 concerti in tutta Italia. Nei loro concerti propongono spesso musica Pop, Blues e Musica Contemporanea, oltre che al genere Classico. Nel 2010 Andrea Morricone gli ha dedicato una serie di composizioni che sono state presentate in anteprima assoluta a Montevarchi, per poi essere replicate al prestigioso Festival della Centrale di Montemartini a Roma. Primo Oliva è membro onorario della New York University, ha al suo attivo una prestigiosa attività di compositore e il debutto alla Carnegie Hall. Paolo Zampini vanta collaborazioni con compositori del calibro di Bacalov, Ortolani e Piovani.