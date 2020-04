Il 25 aprile, cerimonia virtuale al monumento dei partigiani di Narni. I Viatores umbro-sabini:«Ci saremo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI - “La tradizione, ormai consolidata negli anni, che ci vede celebrare ilal monumento ai partigiani non può essere interrotta”.L’associazionedi Calvi dell’Umbria fa sapere che sarà presente alla manifestazione che, a causa dell’emergenza coronavirus, quest'anno si svolgerà grazie ad un pc o ad un cellulare.“Saliremo virtualmente al Monumento ai partigiani insieme agli amici dell’alle altre associazioni e ai Sindaci che idealmente deporranno una corona d’alloro ai caduti e celebreremo così il 75° anniversario della liberazione” spiegano dall’associazione.Ai soci sarà spedito il link che li connetterà a youtube, in modo che tutti possano partecipare da casa alla cerimonia.La cerimonia di sabato a Narni inizierà alle 10, in piazza dei Priori, quando il sindaco,, a nome di tutta la cittadinanza, procederà alla deposizione delle corone presso il monumento ai caduti e alle lapidi commemorative e al cimitero di Narni Scalo.Alle 12 De Rebotti si recherà a Monte San Pancrazio per la deposizione di una corona al monumento ai caduti partigiani.