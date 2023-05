Il 19 e 20 maggio Piazza del Popolo balla con la terza edizione di Orvieto Music Fest

Venerdì 19 e sabato 20 maggio Piazza del Popolo ospita la terza edizione di "Orvieto Music Fest", la rassegna musicale dedicata ai più giovani organizzata dagli studenti in collaborazione con la società sportiva Orvieto Fc, la direzione artistica di Ferdinando Di Genua e Simone Ermini e il patrocinio del comune di Orvieto.

Due serate di musica a partire da venerdì 19 maggio, alle 21 con la band umbra Clyto Band cui seguirà, alle 22.30 la musica di Debla, dj perugino nome d'arte di Andrea De Blasi che alle 23.30 lascerà la consolle alla star della serata, il dj e producer romano Ludwig, al secolo Ludovico Franchitti.



Sabato 20 maggio la serata, a partire dalle 19 sarà aperta dal gruppo orvietano Moonrisers che farà da apripista ai LivePlay, una delle più note cover band dei Coldplay.

Alle 23.30 sul palco salirà Giordano Mazzocchi, dj e influencer mentre la chiusura della serata sarà affidata al dj orvietano Giulio Biagioli.

In occasione della manifestazione e all'esito della riunione tecnica che si è tenuta nei giorni scorsi presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto, la sindaca di Orvieto Roberta Tardani, ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di vendita per asporto e l'introduzione di bevande in contenitori e/o bottiglie di vetro o metallo. Nello specifico, nei giorni 19 e 20 maggio 2023, dalle 19 fino alle 3 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo presso le attività che insistono in Piazza del Popolo ed è vietata l’introduzione di bevande in bottiglie e altri contenitori di vetro o metalli in Piazza del Popolo. È consentita la somministrazione con servizio al tavolo delle bevande in contenitori di vetro di modeste dimensioni, con obbligo al personale dell’esercizio di curare la rimozione immediata dei contenitori una volta terminata la consumazione da parte del cliente.



Inoltre, in tutta l’area interessata dalle manifestazioni musicali e fino al termine delle stesse, è fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche con un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume (superalcolici), come previsto dall’art.5 comma 2 della legge n. 287 del 1991.