Il 18 giugno allo stadio Liberati la presentazione delle maglie 2022/23, poi l'evento all'Anfiteatro

Terni- Una data particolare, un ricordo indelebile.

La Ternana Calcio sceglie il 18 giugno per la presentazione ufficiale delle maglie da gioco della stagione 2022/23, griffate Macron.

Il 18 giugno 1972, cinquanta anni fa, i rossoverdi conseguivano la prima promozione in Serie A, battendo in un Liberati in via di ultimazione, per 3-1, il Novara.

All’evento, che avrà inizio alle ore 18.00 nello stadio Liberati, parteciperanno, oltre ad una delegazione di tifosi, anche i calciatori che di quella impresa, assieme ai compianti Giorgio Taddei e Corrado Viciani, rispettivamente presidente e allenatore, furono i veri protagonisti.

La festa continuerà poi la sera all'Anfiteatro Fausto con un evento organizzato da Rocca Rossoverde.

La serata sarà curata da Enzo Racioppa mentre, il collega Ivano Mari, presenterà alcuni artefici della storica promozione. Infine Stefano de Majo ricorderà l'evento con una sua esibizione. Verranno presentate a tutti i tifosi le maglie della prossima stagione. Ad impreziosire la serata la musica degli Altoforno e la proiezione di alcune immagini dell’epoca. L'iniziativa verrà trasmessa in diretta da TRT, sul canale 15. L’ingresso è libero, fino al raggiungimento della capienza dell’Anfiteatro.

APPROFONDIMENTI SPORT E SOCIALE Special Olympics, la torcia passa a Terni Fotogallery Angelo... GRAN GALA' Le stelle dello sport premiate a Terni: c'è anche...