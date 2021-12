I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara: Più di 4mila interventi di soccorso in provincia

TERNI - Più di 4mila interventi di soccorso sul territorio provinciale per incendi generici, incendi boschivi, incidenti stradali, verifiche e dissesti statici, danni d’acqua, soccorsi a persona e ricerca di persone scomparse o disperse ed emergenze di protezione civile.

Sono alcuni dei numeri dell'intensa attività del comando provinciale di Terni dei vigili del fuoco resi noti in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona del corpo. Celebrazioni che, a causa delle nuove restrizioni per il covid19, hanno preso il via con l'omaggio al monumento ai caduti e sono proseguite al Duomo con la messa alla presenza delle autorità civili e religiose.

APPROFONDIMENTI CRONACA Virgo Fidelis, celebrata anche a Terni la patrona dell'arma...

In questi undici mesi è stata garantita la partecipazione del comando all’attività di soccorso, nelle varie emergenze che hanno interessato il paese sia a livello regionale che nazionale: dalle alluvioni, alla lotta attiva agli incendi boschivi, fino all’emergenza pandemica, attraverso il contributo alla lotta al Covid-19 nell’ambito del sistema nazionale di protezione civile, con interventi di igienizzazione e sanificazione di strutture pubbliche presenti sul territorio della provincia. A tutela della sicurezza dei cittadini in luoghi ad elevata presenza di pubblico, sono stati espletati 40 servizi di vigilanza antincendio. Riguardo all’attività istituzionale di prevenzione incendi, sono state trattate 820 pratiche che hanno riguardato esami progetto, deroghe, scia e attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Nel settore della formazione esterna, sono stati effettuati 34 corsi per l’abilitazione di addetto antincendio nei luoghi di lavoro, e rilasciati 236 attestati di frequenza e 202 attestati di idoneità tecnica per i lavoratori delle aziende a rischio di incendio medio ed elevato. Sono stati organizzati, in collaborazione con gli ordini professionali degli ingegneri e dei periti industriali della provincia di Terni, quattro corsi di formazione di prevenzione incendi per l’abilitazione dei professionisti antincendio e l’iscrizione all’albo del ministero dell’interno. Nell’ambito dell’attività ispettiva e di polizia giudiziaria, attività di controllo spesso svolta in sinergia con altri enti in particolare con le Asl, ispettorati del lavoro e forze dell'ordine, per la verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro, ad oggi sono state trasmesse all’autorità giudiziaria 35 comunicazioni di notizia di reato, sono state accertate 15 violazioni ed applicate le sanzioni previste dalla normativa e trattati più di 20 esposti.