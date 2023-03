I trucchi dello Sportello Energia per “Consumare meno e meglio”: sabato 25 a piazza della Pace l’incontro con i cittadini

Terni- Gestire nel quotidiano i consumi, ridurre i costi delle bollette e adottare comportamenti più corretti per migliorare la qualità dell’aria in città e nella conca.Sono i temi al centro dell’incontro “Consumare meno e meglio” promosso dallo Sportello Energia del Comune di Terni e Narni.Appuntamento sabato 25 marzo, alle 15 e 30, nei locali della Cittadella delle Associazioni, in piazza della Pace, per l’incontro in collaborazione con Cesvol Umbria, Legambiente Verde Nera Terni Narni Stroncone, Associazione Pensare il domani e Arci Terni, tutti in campo per la sostenibilità ambientale.Il coinvolgimento attivo del mondo delle associazioni sottolinea la volontà di aggregare e di includere, affinché il maggior numero di cittadini possibile possa essere raggiunto direttamente da informazioni utili a beneficiare di agevolazioni e opportunità di risparmio.Ci sarà uno scambio attivo tra i relatori e i cittadini: i relatori nella veste di “consulenti”, i cittadini in veste di soggetti direttamente interessati a gestire meglio, nel quotidiano, i propri consumi e a ridurre i costi delle utenze, anche modificando i propri comportamenti.I prossimi incontri ci saranno il 13 aprile al Digipass Piazza dei Priori, a Narni e il 15 aprile nella Sala Peppino Impastato del parco Donatelli, a Narni Scalo.