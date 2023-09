TERNI Multe, parcheggi, strade: il sindaco Bandecchi "mattatore" del question time. Se la ripresa dei lavori del consiglio comunale, dopo la seduta della bagarre, è all'insegna del "galateo" istituzionale, il primo cittadino, rispondendo per conto degli assessori a tutte le interrogazioni, dà sostanza, quando parla delle multe non pagate, delle buche e dei parcheggi in centro, a una seduta caratterizzata da tanta "forma". Una seduta, per dirla con le parole del consigliere Raffaello Federighi che ieri ha presieduto i lavori dell'aula, all'insegna della "cortesia e della tolleranza". Federighi in apertura di seduta si è subito affrettato a spiegare il motivo della sua presenza, «a scanso di equivoci o interpretazioni strane»: sostituire temporaneamente la presidente Sara Francescangeli impossibilitata per un problema personale. In aula mancano anche diversi consiglieri ma la seduta scorre con toni pacati e nel rispetto dei tempi e di chi ha la parola. Non mancano le battute tra il sindaco e i consiglieri del Pd che hanno presentato il grosso delle interrogazioni. Ma andando alla sostanza delle questioni, Bandecchi fornisce un aggiornamento sullo stato del dissesto. «A Terni su 6 milioni di multe elevate ogni anno, ne vengono pagate 1,1 milioni dice - Si sono abituati a non pagare e ora ci hanno comunicato che, tra i soldi che abbiamo per pagare il dissesto, abbiamo 23 milioni che sono scaduti e quindi sono inesigibili». Lo spunto gli viene offerto da un'interrogazione del Pd sullo stato della strada d'accesso a Miranda. «Più volte sono andati i vigili e abbiamo chiesto ai privati di tagliare le piante spiega il sindaco sono state elevate anche diverse multe». Multe che non hanno sortito l'effetto di accelerare la pulizia dei terreni tanto che Bandecchi avverte: «se non provvedono loro nei tempi, il Comune interverrà». Dalle piante alle strade pericolose per le buche il passo è breve. Sono numerose le interrogazioni a tal riguardo. Al di là dei singoli casi, il sindaco rileva due questioni: i lavori fatti male e la mancanza di soldi per riparare le strade. Rispondendo all'interrogazione, sempre targata Pd e Kenny su strada Santa Giusta via Monte Cimino, Bandecchi osserva che se «una strada secondaria non dura 10 anni, significa che i lavori sono stati fatti in maniera indecorosa. In tutti questi anni nessuno ha riscosso le fidejussioni che sono tutte scadute. Nel frattempo tutte le ditte, a parte un paio, sono fallite e quindi resta in carico al Comune l'onere di rimetterle a posto». Sul tema delle buche, poi, annuncia una "rivoluzione". «Stiamo sistemando strade e marciapiedi con il bitume a caldo dice il sindaco Fino ad ora era stato fatto con quello a freddo che è inutile perché alla prima pioggia viene via. Andiamo anche a trattare con del bitume a goccia le crepe sulle strade così che l'acqua non penetri. Si tratta pur sempre di "toppe" ma con questi materiali riduciamo gli interventi nell'arco dell'anno. Ci sono strade in cui fino ad oggi sono stati fatti anche 12 interventi nello stesso anno». Il sindaco si espone poi su centro e parcheggi per i residenti. «Manterremo il permesso ztl per i residenti "veri" e coloro che hanno motivi di lavoro. In questo modo si libereranno molti parcheggi. Chiaro che non ci sono per tutti. Faremo in modo che i residenti non paghino le strisce blu di superficie mentre per i parcheggi coperti c'è un piano tariffario agevolato ma è ovvio che i parcheggi nominali per loro non possono essere fatti». Tra le questioni sollevate dal Pd, e in particolare da Filipponi, il pontile dismesso gratuitamente a Piediluco. «Nessun dirigente farà più una procedura così, è assurdo promette Bandecchi non ci sarà più il via libera al "primo che arriva". Non sono diventato comunista, ma sono d'accordo».