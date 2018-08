di Remo Gasperini

PERUGIA - Ogni scuola ha il suo capo. Con l’attesissimo decreto sulle reggenze firmato mercoledì 8 agosto dal dirigente dell’Usr Antonella Iunti anche le 32 scuole umbre prive di dirigente definitivo da ieri sono coperte. Un’operazione con 15 conferme, 6 cambi di sede e 11 new entry che ha portato alla nomina di tanti super presidi (c’è anche qualche sorpresa) che avendo due scuole gestiranno, è il caso della Coccia, fino a 3mila studenti e 320 docenti.

Sono delle scuole perugine ben ventisei dei trentadue super presidi nominati da Antonella Iunti. E tra questi ventisei, un collaudato gruppetto è chiamato a dirigere due scuole del capoluogo. Al primo posto dei super presidi si conferma Rita Coccia dell’Itts Volta che secondo previsione e logica, pur non avendo fatto richieste, si è vista assegnare il liceo Scientifico Galilei. La Coccia gestirà oltre 3mila studenti 325 professori e 77 Ata. Roba da manager aziendale con la differenza, e relativa difficoltà, che qui si produce cultura su soggetti nell’età della maturazione.

L’attesissima nomina per il Giordano Bruno è andata a Silvio Improta che così unisce l’Itas al suo Itet Capitini, il che lo colloca al secondo posto dei manager scolastici con il maggior numero di studenti (ne avrà oltre 2.000) e di dipendenti che tra docenti e Ata saranno quasi 250. E’ rimasto con l’abbinata IIS Cavour Marconi Pascal e Casimiri Gualdo Tadino Pino Materia che pure sarà impegnato con una platea di quasi 1500 studenti e più di 300 tra docenti e Ata.

Doppie scuole perugine per due super presidi confermatissimi nella reggenza di altrettanti Istituti Comprensivi: Fabio Gallina aggiungerà al suo IC Perugia 5 di titolarità l’IC Perugia 8; mentre Giovanni Iacopo Tofanetti insieme alla D.D. Comparozzi di titolarità continuerà a dirigere l’IC Perugia 2. Torna ad avere due scuole Iva Rossi: titolare all’IC Perugia 4, dal prossimo settembre avrà anche il Perugia 11 lasciato libero da Improta. Tutti questi dirigenti avranno come minimo un totale di 1500 studenti.

Nel complesso, ove possibile, la Iunti ha cercato di mantenere gli stessi reggenti dello scorso anno, ma in alcuni casi non è stato possibile farlo perché il medesiomo dirigente non può avere la stessa reggenza per più di tre anni. Così è capitato, per esempio nelle zona terremotate della Valnerina, che alle dirigenti Tonti e Perugini sia sta scambiata la scuola di reggenza.

Mentre sette dei dirigenti già titolari lo scorso anno di reggenze che non hanno fatto domanda non hanno avuto la scuola bis, undici sono le new entry. Sono Gabriella Bartocci al 1^ Cir. Umbertide, Silvana Raggetti IC Massa Martana; Tecla Bacci IC Per Ciechi Assisi; Maria Caligiuri IC Passignano; Francesca Pinna IC Sigillo; Chiara Grassi IC Assisi 2; Mario Lucidi IC Spoleto 2; Daniele Gambacorta IC Perugia 7; Franca Burzigotti IO "Salvatorelli-Moneta" Marsciano; Sandra Catozzi IC Narni Centro; Antonella Meatta IC Orvieto Baschi.

