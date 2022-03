I “ragazzi dello Store” del Foligno calcio donano un computer alla società calcistica Vis vittima di un furto

FOLIGNO Un gesto davvero speciale quello di cui si sono resi protagonisti i “ragazzi dello Store” del Foligno Calcio. La Vis Foligno, infatti, nei giorni scorsi ha subito un furto all’interno della sede di via Grumelli. E fra gli oggetti rubati anche un computer, indispensabile per la società, guidata dal presidente Leonardo Pinna, per svolgere la propria attività quotidiana. Il buon cuore e l’iniziativa dei “ragazzi dello Store” del Foligno Calcio hanno rimediato al gesto dei ladri regalando un portatile alla società nero azzurra. Sabato la consegna del pc ai vertici della Vis, avvenuta all’interno dello Store alla presenza del presidente della Vis Leonardo Pinna, del direttore sportivo Leonardo Ricciarelli, dei due vicepresidenti Giovanni Noli e Mirko Becchetti, e dei consiglieri Marco Schiarea e Cesare Ranieri. A consegnare il computer a nome di tutti i ragazzi dello Store, Roberto Sebastiani. “Non è la prima volta che i tifosi del Foligno Calcio ci vengono in aiuto – ha spiegato Leonardo Pinna – è l’ennesima dimostrazione della loro vicinanza alla nostra società. Ci hanno aiutato, infatti, anche questa estate a sistemare il campo di calcio di Sant’Eraclio dove siamo dovuti ‘emigrare’ dopo che la società del Foligno Calcio ci aveva negato il campo di Santo Pietro. Ora questo gesto che per noi è davvero molto importante”.