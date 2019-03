Ultimo aggiornamento: 16:41

NARNI Terzo tempo fatto in autostrada e non con gli avversari per la squadra under 16 di rugby di Terni. Con tanto di selfie finale con gli agenti. Ieri pomeriggio una pattuglia del distaccamento di San Giovanni Valdarno è intervenuta in A/1, all'altezza di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a causa di un bus fermo in corsia di emergenza. L'allarme alla centrale operativa era stato dato dall'autista, preoccupato perché in quel tratto rettilineo gli altri mezzi viaggiavano veloci e lui, che aveva a bordo la squadra di rugby under 16 dell'Umbria, non riusciva più a ripartire. I poliziotti appena giunti sul posto hanno acceso dietro al bus le torce a cera, sistemandole per oltre 200 metri lungo la linea dell'emergenza, in modo da segnalare il pericolo ai veicoli in arrivo e costringerli a rallentare. Ai soccorsi ha partecipato anche un mezzo della Società Autostrade per l'Italia munito di pannello luminoso, ma quel bus aveva l'impianto elettrico fuori uso e non era possibile spostarlo in una piazzola di sosta, tant'è che il conducente per proseguire ha dovuto chiedere l'arrivo di un pullman di riserva. Nell'attesa i 18 ragazzi e i 3 allenatori hanno riferito che tornavano dal Trofeo «Festival delle Regioni» di Prato, dove avevano vinto due partite. Tutti loro prima di ripartire per Terni con il nuovo mezzo hanno fatto un selfy con i soccorritori, a ricordo di quel particolare terzo tempo fatto in autostrada e non con gli avversari.