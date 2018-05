di Lucilla Piccioni

TERNI Lo hanno ribattezzato pampatino, in maniera più moderna pampeciok, e potrebbe essere la risposta ternana al Bacio perugina: un pampepato in miniatura, della dimensione di un cioccolatino. Ad inventarlo e metterlo in commercio - già oltre 600 euro l’incasso ottenuto - un gruppo di 17 studenti e 4 studentesse delle classi terze e quarte del liceo scientifico Galilei. Che ieri lo hanno presentato ufficialmente alla città nel corso dell’iniziativa ‘Impresa in azione’, organizzata dalle Camera di commercio di Terni e Perugia e svolta a piazza della Repubblica a conclusione di un intero anno scolastico in cui i ragazzi di 12 istituti superiori umbri, accompagnati dai docenti e da specialisti di business, hanno di fatto costruito e gestito delle mini-imprese simulate, secondo logiche molto vicine a situazioni reali. Tra queste, appunto, la Galilei Pampeciok Ja Company. “Il pampatino - spiegano i 'soci' - nasce da una nostra idea imprenditoriale creativa che è partita con lo studio, l'analisi e l'adattamento della ricetta del pampepato che, viste le caratteristiche nutritive, è altamente energetico e a pieno titolo può essere utile anche nella pratica sportiva”. Già in una spedizione sull'Himalalaya del 2017 gli atleti del Cai di Spoleto ne hanno usufruito in monoporzione nei momenti di fabbisogno energetico, ora questa iniziativa imprenditoriale va ad integrarsi con l'obiettivo dei produttori del pampepato ternano di destagionalizzare la produzione, attualmente prettamente natalizia. "Ciò - secondo gli inventori - consentirà la commercializzazione anche a livello nazionale e poi internazionale”. Ed infatti il progetto ha già riscosso l’interesse del gruppo di produttori ternani che, insieme alla Camera di commercio, stanno lavorando al riconoscimento Igp del pampepato: hanno infatti comprato simbolicamenre una piccola quota della società degli studenti, che ieri durante la fiera si è aggiudicata la menzione speciale 'marketing e comunicazione'. “Intanto il nostro obiettivo - dicono ancora i ragazzi del Galilei - è di farci conoscere sul mercato locale e poi magari servire i negozi di prodotti tipici delle maggiori città turistiche umbre. Siamo orgogliosi di sostenere, promuovere e contribuire alla valorizzazione e promozione gastronomica di un dolce della tradizione contadina”. Ma non ha 'sfornato' solo dolci la mente degli imprenditori umbri in erba: tra i prodotti creati dalle altre micro-imprese, solo per fare qualche esempio, candele e saponi con la cera d'api, un collare antismarrimento per cani, cinture realizzate con gli scarti di materiali edili, copri-poggiatesta monouso per chi viaggia. Ma a vincere la fiera è stata la PlaYoung Ja dell’Itts di Perugia per l'invenzione di 'Swingo', un gioco da tavolo con avanzamento a prove basato sulla musica, che può essere utilizzato tramite un’app inventata dagli studenti e scaricabile da Google Play Store. L’impresa umbra parteciperà ora alla competizione nazionale organizzata da Junior Achievement BIZ Factory, in programma il 4 e 5 giugno a Milano.



Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA