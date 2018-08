I Melancholia sono la migliore band emergente del mondo. E sono tutti di Foligno

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Dal centro del mondo alla conquista del mondo. Ha davvero dell’eroico il risultato ottenuto domenica da tre ragazzi di Foligno con una grande passione: la musica. Loro sono la band tutta folignate dei Melanchonia e il traguardo che hanno raggiunto domenica è la vittoria, primi assoluti, all’Emergenza festival, il contest internazionale dove si danno battaglia a suon di note le migliori band emergenti. L’annuncio del primo posto è arrivato così: «Il vincitore di quest’anno: Malinchonia». Il resto è stato un tripudio di gioia e di festa per l’importantissimo obiettivo raggiunto. Il progetto della band è nato nel 2015 e ha visto conquistare il primo posto assoluto . Benedetta Alessi (voce), Fabio Azzarelli (tastiera-Synth) e Filippo Petruccioli (e-Guitar). La loro è una musica che riassume il suono elettronico misto a rap, indie e pop. «Cerchiamo di spiegare - spiegala band attraverso la pagina ufficiale di Emergenza Festival -, con le nostre canzoni, i sentimenti che non possiamo affrontare nella vita reale. La nostra musica è una sorta di liberazione dalla cattiveria nascosta nei nostri corpi». Senza confini la gioia di familiari e amici dei tre componenti della band che ha eseguito una serie di performance da veri professionisti del palco che già dimostrano che il camino che hanno intrapreso è già oltre quello di band emergente. «Che concerto! - si legge ancora dalla pagina ufficiale di Emergenza Festival - I Melancholia si sono superati: la lor musica è pura emozione, la loro performance è stata semplicemente oltre ogni aspettativa, fantastici, pieni di energia! La folla ha naturalmente reagito gridando e ballando a sua volta. Sinceramente impressionanti, Fantastici!». La vittoria, come detto, è arrivata domenica, in Germania in occasione della finalissima riassunta nel Taubertal Festival 2018. L’annuncio della strameritata vittoria è arrivato dalla voce del conduttore del festival. «Le band - ha detto - che hanno partecipato sono state tutte brave. Ma una sola ha vinto. Al primo posto si classificano i Melancholia dall’Italia». E la band folignate è stato anche i Il miglior gruppo italiano di quest’anno. «I Melancholia - spiegano ancora gli organizzatori del Festival attraverso le loro pagine ufficiali vincono un tour promozionale europeo! Se ne vanno via con il primo premio e con la corona di campioni mondiali». I Melancholia stanno rientrando a Foligno dove li attende la partecipazione, che sarà anche l’occasione per festeggiarli, alla Notte Bionda in occasione della Festa della Birra.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:33



