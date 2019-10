Il premier Giuseppe Conte alla Treofan, la fabbrica che produce plastica alle porte di Narni. Lo hanno invitato gli operai, per capire a fondo le difficoltà della società di proprietà della multinazionale indiana Jindal. I lavoratori, con pettorina gialla, si erano infilati tra le maglie della sicurezza. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha dedicato quasi un’ora nella sala riunione della società di Piazza Donegani, prendendo appunti ed indicando nella vicinanza della Novamont, il vero punto di svolta della Treofan, quello che potrebbe essere il domani della produzione, riconoscendo al plesso industriale una evidente complementarità, che dovrà essere sfruttata. I lavoratori erano accompagnati da Sergio Cardinali della segreteria della Cgil Chimici, e da Marianna Formica, anche lei della Cgil chimici, e si sono battuti affinché una volta spentisi i riflettori sull’Umbria la Treofan non venga dimenticata dalla classe politica. Alla riunione ha anche partecipato Vincenzo Bianconi, candidato a presidente della regione. Una realtà sinergica tra le due fabbriche del polo chimico ternano dovrà essere trovata – ha detto Conte – insieme al Ministro dell’industria e dello Sviluppo economico per un nuovo sviluppo del polo e della chimica dell’Umbria. E i lavoratori della Treofan? “Siamo soddisfatti: l’aver prospettato la nostra situazione delicata a Salvini, Di Maio ed ora a Conte ci fa capire che quella era la strada da seguire, senza connotazioni politiche ma solo per il bene dell’azienda e dei 160 posti di lavoro nel ternano”.

Ultimo aggiornamento: 17:41

