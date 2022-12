Venerdì 16 Dicembre 2022, 07:22

PERUGIA - Oltre 60 euro a grammo, ovvero più di 60mila euro al chilo. Sono le quotazioni ufficiali del palladio alle quindici di ieri pomeriggio. E rappresentano la risposta al perché sempre più persone vadano a riprendere la macchina nel parcheggio e la trovino senza marmitta. Il palladio, e non solo, è tra gli elementi che compongono i catalizzatori e si trova in quantità variabile a seconda della categoria di auto. Ma c’è. E a questi prezzi non può che alimentare un mercato criminale fatto di furti di marmitte.

Proprio quello che, è il sospetto, stavano facendo martedì pomeriggio i due balordi protagonisti dello spettacolare inseguimento da film nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria della misericordia. Un inseguimento terminato con l’auto dei banditi ribaltata, i due usciti dai finestrini, uno placcato e arrestato dagli agenti della squadra volante mentre il compare è in fuga. Trentotto anni, di origini francesi, professione ladro: queste la caratteristiche dell’uomo finito in manette dopo aver tentato di sfuggire a due pattuglie della polizia. Le cronache di quell’inseguimento da poliziesco (o da contea di Hazzard, se si preferisce) hanno fatto il giro delle chat cittadine su WhatsApp, con il racconto della fuga precipitosa dei due ladri dopo che erano stati visti armeggiare vicino a un’auto in sosta nel parcheggio Gambuli dell’ospedale. Le cronache social hanno raccontato di questa fuga tra le centinaia di auto in sosta, con macchine e segnali danneggiati e due donne rimaste ferite nel frontale alla fine dello spettacolare inseguimento.

E se nel caso specifico tutto è bene quel che finisce bene, anche se come detto uno dei due banditi al momento è ancora uccel di bosco, di certo il fenomeno è tutt’altro che bloccato. Perché la strada racconta come già da qualche tempo ci siano segnalazioni e denunce di furti di marmitte, che vengono letteralmente strappate con danni notevoli per i proprietari, non solo nelle aree di sosta dell’ospedale. Potenzialmente infatti l’azione dei banditi si allarga a qualunque parcheggio pubblico o di supermercati.

LA CATTURA

Dai ladri ai truffatori. La polizia ha denunciato un 36enne per truffa. L’uomo qualche giorno fa, dopo essersi presentato come agente di polizia in difficoltà, era riuscito a farsi dare 60 euro in contanti da una vicina di casa per poi far perdere le proprie tracce. Agli agenti, la donna ha riferito che il 36enne, con una scusa, era riuscito a entrare nel suo appartamento. Dopo essersi presentato come un vicino di casa, appartenente alla polizia, aveva chiesto in prestito una somma di denaro per poter acquistare un biglietto dell’autobus, necessario per consentire alla moglie di andare in Calabria al funerale del genitore. La vittima, credendo alla buona fede dell’uomo, aveva quindi deciso di prestargli il denaro. Il 36enne, infatti, si era impegnato, fornendo delle false generalità e un fittizio recapito telefonico come garanzia, a restituire il denaro entro poche ore. Passati due giorni senza aver più avuto notizie, la donna ha realizzato di essere stata vittima di un raggiro e ha quindi deciso di denunciare l’accaduto alla polizia, quella vera. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico sono riusciti a risalire all’identità del 36enne, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Per questo motivo, formalizzata la denuncia e dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato per truffa.