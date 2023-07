I gruppi consiliari Pd e Innovare per Terni ringraziano i carabinieri per gli interventi contro lo spaccio

Terni -

«Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le forze dell'ordine per gli interventi a San Biagio di Cesi, a Piediluco, a Marmore, all’ex bocciodromo di via Prampolini contro lo spaccio di droga».

Così in una nota i capigruppo di Pd Francesco Filipponi e Jose Maria kenny di Innovare per Terni in riferimento agli ultimi servizi messi campo in alcune zone trasformate in bivacchi e piazze di spaccio con sequestri di droga, armi da taglio e denunce.

«Un lavoro come questo - aggiungono - è di grande esempio per tutta la città». Ed un plauso lo rivolgono anche ai residenti in quelle zone «che hanno sicuramente avuto un ruolo di primo piano di contatto con le forze dell'ordine». L’auspicio ora è «che le aree ‘bonificate’ possano tornare nella disponibilità della normale vita cittadina. Noi - concludono Filipponi e kenny - lavoreremo in consiglio comunale per chiedere ancora un maggiore coordinamento tra i servizi di welfare, la nostra polizia locale e le forze dell'ordine».