I clown di corsia di Vip Orvieto arrivano in città. Appuntamento domenica 5 dicembre

I clown di corsia dell’associazione Vip Orvieto arrivano in città. Appuntamento domenica 5 dicembre, dalle 15 alle 19 in piazza del Popolo per la Giornata del Naso Rosso 2021, inserita nel calendario degli eventi natalizi

del Comune di Orvieto.

Si tratta dell’unico appuntamento in piazza durante l’anno, che consente di far conoscere l’

associazione, i volontari, le attività e i progetti della federazione di associazioni di clown terapia e

di raccogliere fondi per le attività.

“È la prima volta che organizziamo questo evento in presenza - dice il presidente, Andrea Torre.

L’anno scorso, a causa delle restrizioni della pandemia, lo abbiamo organizzato on line. E non

vedevamo l’ora di poter essere tra la gente. Proprio per la natura del nostro volontariato, noi clown

di corsia di Vip Orvieto non abbiamo bisogno di organizzare frequentemente raccolte fondi, perché

la risorsa principale di cui disponiamo è il tempo. Quello che i nostri volontari dedicano alla loro

formazione e all’incontro con i pazienti. Le risorse raccolte ci permettono di fronteggiare le spese

per gli affitti delle sale in cui ci riuniamo, per la formazione, e per sostenere i progetti della

federazione”. In programma il mercatino "clown", la baby dance e un' infopoint sulle attività dell'associazione . Divertimento assicurato tra bolle di sapone, palloncini, musica, colori e tanta voglia

di stare insieme. Perché ridere non è solo contagioso, ma è anche una medicina formidabile.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento verrà sarà rimandato a domenica 12 dicembre.