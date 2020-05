I cimiteri di Narni riapriranno solo il prossimo cinque maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giorno di ritardo: questa è stata la decisione del comune di Narni per l’apertura dei cancelli sia del cimitero principale che di quelli frazionali. Insomma sarà martedì il giorno in cui sarà possibile fare visita alle tombe dei propri cari. Dice il Sindaco Francesco De Rebotti: “Domani mattina, lunedì quattro maggio, ci organizzeremo e poi, una volta messo tutto a punto, potremo riaprire”. Il comune è stato preso un po' in contropiede anche perchè sino all’altro ieri non era pensabile, nella Fase Due, la riapertura dei cimiteri. Adesso va tagliata la tantissima erba e rimessi a punto tutti i sistemi di sicurezza possibili. “Solo ventiquattro ore di ritardo per stare davvero tranquilli. Il sacrificio è stato tantissimo che non possiamo pensare a fare delle cose senza la sicurezza necessaria”. Invece ad Otricoli i cittadini avevano rimesso volontariamente a punto il cimitero di Poggio, che era stato “invaso” dall’erba quasi immaginando che l’apertura ci sarebbe stata in maniera improvvisa.