Terni, i buoni libro disponibili dal 16 settembre: uffici attivi per orientare gli utenti

Lunedì 16 settembre è il giorno da cui sarà possibile iniziare a presentare le domande per ottenere i buoni libro per l’anno scolastico 2019/2020, «un appuntamento ormai consueto per le famiglie e gli studenti ternani», come dichiara l’assessore alla scuola Valeria Alessandrini. Gli uffici comunali, invece, sono già pronti a consigliare e orientare le famiglie, alle quali sono stati resi disponibili, nel frattempo, i contributi dello scorso anno scolastico 2018/2019, presso gli sportelli bancari. Hanno accesso al buono libro solo gli studenti che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado (pubbliche o paritarie) residenti nel comune di Terni, purché siano appartenenti a famiglie con Isee non superiore a €10.632,94. Le domande, consultabili e scaricabili anche sul sito del Comune, potranno essere presentate entro il 4 ottobre 2019 con la relativa documentazione richiesta nella sede della Direzione Istruzione-Cultura del Comune di Terni in via Cassian Bon, 4, che sarà aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17.