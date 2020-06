Viadotto Montoro Ko, i bisonti della strada invadono Narni e la valle ternana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i timori sono diventati realtà: il traffico pesante proveniente dalla E45 si è riversato come previsto sulla Conca Ternana rallentando la circolazione lungo l’asse Narni Scalo Via Flaminia. Sa stamattina vigili urbani ed altro personale della protezione civile è in servizio per smaltire gli ingorghi ai bivi più complicati. Intanto il sindaco Francesco De Rebotti ha fatto sapere che : "Sto spingendo per la chiusura totale dell'accesso dei mezzi pesanti provenienti da sud (Magliano ed Orte) e da nord (e-45). E per percorsi differenziati per automobili. Il primo divieto ho la speranza che sia adottato nel pomeriggio. Alle 18:30 ho incontro al Cov (Centro Operativo Viabilità). La questione non può più essere gestita con soluzioni locali che stanno creando una situazione pericolosamente assurda, ma con l'interessamento e l'individuazione di percorsi differenziati in un contesto territoriale più ampio".