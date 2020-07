I bimbi del Chianelli alla scoperta della Città della Domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zaino in spalla, cappellini colorati, mascherine e tanta emozione per una giornata immersi nel magico parco di Perugia. Quella di ieri è stata una mattinata speciale per una decina dei bimbi in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, ospiti del Residence “Daniele Chianelli”. Per tutti loro, il Comitato per la Vita ha organizzato una gita al parco naturalistico della Città della Domenica, a pochi chilometri dal residence. Tra giochi, lunghe passeggiate e splendidi animali, i bambini si sono immersi nella magia del parco.«Queste gite – ha spiegato Franco Chianelli, presidente del Comitato – non sono soltanto una occasione per spezzare la routine e divertirsi un po’, ma rappresentano anche un ritorno alla normalità, perché questi bambini sappiano che il periodo, tanto duro e doloroso della malattia che stanno attraversando finirà e un giorno, speriamo prestissimo. Per questo ogni anno organizziamo gite e momenti di divertimento. Quest’anno non sarà possibile muoversi. Abbiamo il dovere di essere molto prudenti a causa del Covid 19, ma cerchiamo comunque, nella massima sicurezza di non negare a questi bimbi occasioni di divertimento. Infondo non è necessario andare troppo lontano, tutta l’Umbria ha tesori inestimabili, come questo bel parco. Voglio ringraziare la direzione del parco e tutto lo staff per essersi messo a nostra disposizione ed essere riuscito a farci trascorrere una mattinata sicura e bellissima». I bimbi del residence e le loro famiglie, hanno percorso in tutta sicurezza i 40 ettari del parco, osservato gli animali e i numerosi animali che lo abitano. Dopo il lockdown, nelle ultime settimana il parco è tornato nuovamente operativo. «Momenti come quelli che trascorsi in questo caldo sabato di luglio – ha spigato Letizia Cardinali, psicologa del Comitato – hanno una valenza terapeutica sia per bambini e ragazzi, ma anche per le famiglie. Perché permettono di riprendere contatto con ciò che si ama e si torna carichi ad affrontare la quotidianità di cure e terapie e ricominciare a progettare il futuro». Una giornata trascorsa in totale allegria in cui i bambini del Residence, insieme alle loro famiglie, sono tornati a riprendere contatto con se stessi e con attimi di gioia. Ovvero, proprio quello per cui il Comitato per la Vita Daniele Chianelli lavora quotidianamente: regalare ai bambini che ospita un sorriso, per farli sognare e non smettere mai di progettare un futuro.Cri.Map.