I big ripartono dall'Umbria, per Gianni Morandi e Carlo Conti cena tipica prima della musica

SPELLO - I big ripartono dall’Umbria. Ed è un bel segnale. Lo sanno bene Carlo Conti e Gianni Morandi notati lunedì sera a cena al ristorante “La Cantina a Spello” dove ad accoglierli hanno trovato i titolari Paolo Ercolani e Efisio Troffa. “Carlo Conti – racconta Ercolani – è un nostro affezionatissimo e ama l’Umbria e la cucina regionale. Gianni Morandi è una persona splendida ed è stato un onore per tutti noi poterlo conoscere. Anche lui ha chiesto piatti della cucina umbra ed ha apprezzato, tra l’altro, in particolare la frittata al tartufo. La promozione dell’Umbria e dei suoi prodotti d’eccellenza passa anche per la tavola”. Gianni Morandi e Carlo Conti erano in Umbria per l’evento benefico “Con il cuore, nel nome di Francesco” organizzato e realizzato ad Assisi e andato in scena dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi. Un evento benefico che da 18 anni continua a sostenere chi ha più bisogno. Ed un momento importantissimo per l’Umbria che continua a crescere nel nome di San Francesco d’Assisi.