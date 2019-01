I Bartender volano negli Usa alla corte di Rick Steves

Ultimo aggiornamento: 17:40

ORVIETO - Un tour speciale negli Usa, nella città che ha dato i natali ai grandi della musica come Jimi Hendrix e i Nirvana, come i Pearl Jam e i Soundgarden. I Bartender, il trio di chitarre acustiche “made in Umbria” formato da Gabriele “Svedonio” Tardiolo, David Tordi e Valerio Bellocchio, vola a Seattle per tre settimane di concerti, fra il 23 gennaio e il 6 febbraio, nei più importanti locali della città.In particolare, la band orvietana sarà ospite dell'annuale convention del tour operator americano Rick Steves’ Europe, azienda leader dei viaggi in Europa, che si terrà il 25 e 26 gennaio ad Edmonds, cittadina a nord di Seattle, nello stato di Washington. Un doppio concerto all'Edmonds Center for the Arts (ECA) davanti a più di 2000 persone, dove i Bartender presenteranno il meglio del proprio repertorio, tra brani originali, cavalli di battaglia della musica italiana, mediterranea, internazionale e celebri colonne sonore.Ai Bartender sarà poi dedicato uno speciale radio intervistati dallo scrittore di viaggi e filantropo Rick Steves, icona mondiale degli amanti del viaggio in Europa, che ogni ogni giorno va in onda in tv sulla PBS (la "Rai1 americana") con una trasmissione dedicata ai suoi viaggi e ha una vastissima copertura radio con una presenza su oltre 200 stazioni pubbliche in Usa e Canada."Stima, amicizia e la passione comune per la musica, visto che Rick è oltretutto un ottimo pianista - affermano i Bartender - hanno dato vita a questa opportunità di scambio che porterà la nostra musica e la cultura musicale italiana di fronte al pubblico americano, sempre attento e numeroso. Un'occasione unica per farsi conoscere e apprezzare, una tappa importante per continuare a crescere come musicisti e come band. Un’esperienza da condividere con tutti quelli che vorranno seguirci sui nostri profili social dove racconteremo giorno dopo giorno questa splendida avventura, curiosità, paure, angosce e, speriamo, trionfi”.Per info www.bartendersound.com