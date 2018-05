Questa mattina, i bambini dell’asilo ternano di via Farini “Children Enjoy” hanno visitato la Questura di Terni, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità “Il Poliziotto un amico in più”, che prevede una serie di incontri con le scuole cittadine, per avvicinare i bambini e i ragazzi alla Polizia di Stato, un'iniziativa, che si inserisce nell'ambito degli interventi volti a favorire la comprensione del concetto di "Polizia di prossimità", grazie anche al coinvolgimento del mondo scolastico. Accolti dal dirigente dell’Ufficio Volanti Enrico Aragona, i bambini sono stati ricevuti dal Questore Antonino Messineo che ha donato loro dei cappellini e poi, dopo la visita in sala operativa, hanno potuto “guidare” le auto e le moto della polizia.







Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



