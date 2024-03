Sabato 23 Marzo 2024, 08:11

TERNI Una pausa per la stagione invernale, ma una pausa meritata e necessaria dopo due anni vissuti con escalation di visitatori. Hydra, il museo multimediale alla Cascata delle Marmore, ha toccato il traguardo ragguardevole di 13.589 ingressi nel 2023, un dato che lo colloca i primi posti tra gli spazi museali più visitati della città, e non solo. Il museo riapre in occasione della giornata mondiale dell'acqua festeggiata con diverse iniziative. La più importante quella messa in piedi dal museo Hydra di Marmore che ha presentato i suoi progetti «per non dimenticare- spiega il presidente Francesco Fioretti- l'enorme importanza che riveste l'acqua nel nostro territorio, con un'importante presenza dell'archeologia industriale che si può osservare visitando la Cascata al salto superiore dove dighe e sbarramenti danno il senso del mastodontico lavoro che è stato fatto nel corso dei secoli per sfruttare al meglio la forza dell'acqua che, ricordiamocelo, da vita anche alla centrale di produzione di energia pulita di Galleto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutta questa archeologia si può visitare in modo virtuale presso il museo che ha riaperto le porte tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 ai turisti e alle scolaresche «affinchè sappiano - continua Fioretti- che il comprensorio ha un'immane risorsa che in molti ci invidiano».Per chi, invece, volesse visitare il museo archeologico all'aperto dovrà recarsi presso il "Sentiero Cinque "dei Campacci, dove sul pianoro reperti di vecchie turbine in disuso, valvole di chiusura delle condotte d'acqua sono lì a testimonianza della città industriale che nel corso dei secoli si è sviluppata grazie anche allo sfruttamento dell'acqua. Nella conferenza stampa al Caos si è anche parlato di ambiente in generale rimarcando come il lago di Piediluco non sia tenuto nella giusta considerazione da parte delle istituzioni con lo stato eutrofico delle acque che ha decimato la flora e la fauna. «Ma non ci dobbiamo arrendere- ha concluso il presidente- dobbiamo vigilare non solo sul bacino ma pure lungo i fiumi prima che questi diventino inquinati ed inservibili». L'acqua, quindi, elemento fondamentale per la sopravvivenza. Anche per questo motivo è nata "Acqua Amica 2024" il progetto del Sii (Servizio idrico integrato) per rendere consapevoli le nuove generazioni del valore della risorsa idrica. Oltre settecento studenti delle scuole primarie e cento delle scuole secondarie di tutta la provincia di Terni hanno aderito al progetto. Il Servizio idrico integrato offrirà visite guidate nei mesi di aprile e maggio per gli studenti in due impianti: la sorgente della Lupa ad Arrone e il depuratore di Orvieto.