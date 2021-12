Guterres ad Assisi: «L'idea di pace di San Francesco valida ancora oggi»

ASSISI - «San Francesco d' Assisi era un autentico visionario, la cui idea olistica di pace continua a essere valida oggi quanto lo era ai suoi tempi, ottocento anni fa», così il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in occasione della cerimonia del conferimento della Lampada della Pace da parte dei frati del Sacro Convento di Assisi, svolta all'interno della Basilica di Assisi «Il Santo patrono dell'ecologia ha molto da insegnarci a proposito della riconciliazione dell'uomo con la natura», ha sottolineato Guterres in collegamento da New York.

«Il nostro modello produttivo non sostenibile e le nostre abitudini consumistiche - ha evidenziato ancora Guterres - stanno provocando una triplice crisi planetaria, che si manifesta con squilibri climatici, una catastrofica perdita di biodiversità e livelli di inquinamento tali da uccidere ogni anno milioni di persone. La guerra che abbiamo dichiarato alla natura sta mettendo in pericolo la vita umana sulla terra, oltre

che la vita di molte altre specie animali e vegetali. I cambiamenti climatici provocano incendi boschivi, inondazioni, siccità e altri fenomeni meteorologici estremi che colpiscono ogni continente. Obbligano le persone a competere per accaparrarsi risorse sempre più scarse come l'acqua potabile e i terreni fertili, in circostanze che facilmente possono sfociare in conflitti. L'anno scorso oltre 30 milioni di persone sono

state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di catastrofi climatiche, trovando ricovero in molti casi in altri paesi interessati dall'emergenza climatica» ha evidenziato ancora Guterres.