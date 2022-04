Marcia della Pace, più di diecimila da Perugia ad Assisi per fermare la guerra in Ucraina. Bambini, studenti e volti dipinti con i colori della bandiera di Kiev

PERUGIA Stanno marciando in più di diecimila da Perugia ad Assisi per la marcia straordinaria contro la guerra in Ucraina. Partenza puntualissima dai Giardini del Frontone alle 9,30, arrivo previsto, dopo 21 chilometri, intorno alle 14, nella piazza della basilica inferiore di San Francesco. Tanti giovani, anche bambini con i monopattini, scuole, delegazioni di università, gli scout. le Acli, tutti in marcia per dire no alla guerra in Ucraina. Alcuni dei partecipanti avevano le guance dipinte con il giallo e il blu, i colori della banduera dell'Ucraina.

«Una marcia della pace per fermare la marcia della guerra». Con lo slogan «Fermatevi! La guerra è una follia», scritto anche nello striscione in apertura del corteo. Dopo l'accoglienza dei partecipanti e alcuni discorsi di apertura ai Giardini del Frontone, si è messo in cammino il lungo corteo composto - secondo i primi dati forniti dagli organizzatori - da 156 Comuni, Province e Regioni, 53 Scuole, 88 Associazioni nazionali, 359 Associazioni locali. In totale 10mila solo le persone iscritte ufficialmente, fa sapere sempre il comitato organizzatore, «senza contare le oltre a migliaia di donne e uomini che intervengono liberamente alla marcia con amici e familiari». Una «edizione straordinaria» che è arrivata proprio a due mesi dall'inizio del conflitto, raccogliendo soprattutto anche il grido di papa Francesco, come ha ricordato dal palco Flavio Lotti, Coordinatore del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi. «Questa marcia la facciamo insieme a lui scegliendo di stare dalla parte delle vittime senza discriminazioni», ha affermato Lotti ch teneva in mano una foto gigante della due donnem russa e ucraina, che hanno parteciopato alla Via Crucis con papa Francesco, «Una marcia con una guerra da fermare, le polemiche sono solo parte di quella che prosegue anche dentro la nostra società e che pretenderebbe di vederci tutti gli uni contro gli altri» ha sottolineato ancora Lotti a margine degli interventi prima della partenza commentando un cartello posizionato sopra il palco («Missili da est, armi da ovest. La pace da dove?») in risposta alle polemiche che hanno infiammato la vigilia della marcia con il manifesto ufficiale accusato di mettere sullo stesso piano aggressori ed aggrediti. In marcia anche il segretarii della Cgil Maurizio Landini, Alex Zanotelli e don Luigi Ciotti. Nel corteo anche tantissimi gonfaloni dei Comuni arrivati da ogni parte d'Italia, oltre a quelli di Perugia, Assisi, Provincia di Perugia e Regione dell'Umbria. Colonna sonora affidata alle canzoni di De Andrè (La guerra di Piero) e De Gregori (Generale), cantatate un po' dal palco e durante la marcia. Prima del via interventi dal parlo del Frontone, tra gli altri, del sindaco Andrea Romizi, della presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi Stefania Proietti e della presidente della giunta regionale Donatella Tesei.