Gubbio, un altro incidente sulla Pian d'Assino con cinque feriti. Nasce un'associazione per la tutela stradale

GUBBIO - Non c’è pace sulla strada statale numero 219 Pian d’Assino, dove ieri pomeriggio (mercoledì 5 giugno) c’è stato un altro incidente con due auto coinvolte e il bilancio di cinque feriti, dei quali tre in codice rosso, rimasti incastrati tra le lamiere contorte.

Lo scontro, che dalle prime ricostruzioni risulta frontale, è avvenuto all’altezza della frazione di Spada, tra le uscite di Padule e Torre Calzolari, con i mezzi gravemente danneggiati. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tre persone sono state trasportate in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per politrauma, mentre altre due sono state portate al pronto soccorso di Branca in codice giallo.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Gubbio, i pompieri del distaccamento di Gaifana, quattro ambulanze con i sanitari e i vigili urbani. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Padule e Torre Calzolari e il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria.

L’incidente segue quello mortale che venerdì scorso, 31 maggio, è costato la vita ad Anna Cappannelli di 78 anni, la diciannovesima vittima dal 2005, e si è registrato nel giorno in cui è stata ufficializzata in mattinata la costituzione dell’associazione intitolata alla memoria di Andrea Morganti per la tutela della sicurezza stradale, fondata da Ubaldo Morganti, fratello della vittima che sulla Pian d’Assino ha perso la vita il 23 ottobre 2023, l’avvocato Fabio Antonioli e il vigile urbano in pensione Massimo Pannacci.

Poche ore prima il sindaco Filippo Mario Stirati aveva annunciato la consegna al prefetto della pratica per l’attivazione in quel tratto di tre autovelox di cui si parla ormai da anni.