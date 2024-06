Gubbio, un altro incidente mortale sulla strada statale Pian d'Assino

GUBBIO - Quel tratto di strada continua a essere un problema, trae in inganno perché si pensa di poter aumentare la velocità e sorpassare quando invece lo spazio è ridotto e il rischio di un frontale è altissimo se non si usano prudenza e accortezza. Anche ieri mattina (venerdì 31 maggi) si è avuta riprova che la statale numero 219 Pian d’Assino, tra le uscite di Branca e Torre Calzolari, può rivelarsi una trappola. L'ultimo incidente della drammatica serie è costato la vita all'eugubina Anna Cappannelli di 78 anni.

Verso le 10.30 sono entrati in violenta collisione un’auto diretta verso Branca e un camion che proveniva in senso opposto, verso Gubbio. Da una prima ricostruzione sembra esserci stato uno scontro frontale. La donna è stata portata in ambulanza all’uscita di Torre Calzolari dove l’aspettava l’elisoccorso con il personale sanitario attivato per il trasferimento d’urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al nosocomio del capoluogo è entrata in codice rosso con tutte le attenzioni dei caso e i primi accertamenti sanitari per verificare le ripercussioni del gravissimo inidente. Lei si trovava alla guida dell'auto, una Renault nera, e ai soccorritori è apparsa subito in condizioni preoccupanti, mentre è risultato illeso il conducente del mezzo pesante.

Sul posto si sono portati l'elisoccorso, l'ambulanza del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale per effettuare i rilievi del caso che stabiliranno la dinamica del sinistro.

L’anziana è stata seguita nel percorso degli accertamenti: è stata sottoposta a una Tac per politrauma, è stata ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata, con le condizioni costantemente monitorate, e verso le ore 19 è morta. L’impatto è stato particolarmente violento: la strada si è presentata invasa dai rottami dei mezzi tanto da costringere all’interruzione del traffico per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia, con i veicoli inevitabilmente deviati sulla vecchia Pian d'Assino che attraversa le frazioni a est.

L'incidente ripropone la questione sicurezza su un tratto drammaticamente teatro di incidenti più o meno gravi, in diversi casi luttuosi con polemiche e proteste. Inaugurato nel 2005, il tratto da Montefiore a Branca era stato bollato impietosamente come già vecchio dall’allora vescovo Mario Ceccobelli intervenuto alla cerimonia e durissimo nel rivolgersi ai politici locali dell'epoca che per ragioni ambientali avevano voluto solo due corsie.