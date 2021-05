Gubbio, esplosione in un magazzino: operai sotto le macerie, due già estratti vivi

I vigili del fuoco di Gubbio, supportati dai colleghi del comando provinciale di Perugia, stanno effettuando un intervento molto delicato a Gubbio, dove nel pomeriggio di venerdì si è registrata un'esplosione. Ignote, al momento, le cause. Secondo le prime informazioni, il grave incidente si sarebbe registrato in un magazzino di edilizia. Un operaio sarebbe già stato estratto vivo dalle macerie, mentre altri sarebbero ancora intrappolati. Oltre alle ambulanze, per prestare soccorso ai feriti si è alzato in volo anche un elicottero. Secondo fonti dei vigili del fuoco, anche un secondo operaio sarebbe stato estratto vivo. Le operazioni sono in corso. All'esplosione è seguito un incendio.

