Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:42

GUBBIO - Si scava a fondo, così prendono corpo e sostanza i lavori di costruzione della variante al tracciato della strada statale numero 219 Pian d’Assino a ovest, tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga. Attesa da tempo la realizzazione del nuovo tratto di 3,7 chilometri. L’intervento mira a un complessivo miglioramento degli standard di sicurezza e accessibilità dei collegamenti del territorio, velocizzando il percorso da e per la superstrada E45. Sono in fase realizzativa, in particolare, le attività riguardanti gli imbocchi ovest ed est della galleria Molinello e gli interventi di fondazione del viadotto Assino 2, oltre a uno dei tre sottopassi previsti e i relativi movimenti terra.

«I lavori risultano molto complessi - spiega il raggruppamento temporaneo di imprese Sposato Costruzioni Srl, Cosedil Spa e Idrogeo Srl - e dimostrano il nostro impegno per la realizzazione di opere viarie con un effetto positivo sul territorio e sulla società, adottando criteri progettuali sostenibili e a basso impatto ambientale. Infrastrutture che interpretano i cambiamenti urbani e contribuiranno a rendere più veloci e agibili gli spostamenti». I lavori sono stati consegnati da Anas il 27 febbraio 2023 per un tracciato che si estende in prosecuzione del tratto già realizzato fino a Mocaiana e costituisce il primo dei due stralci dell’ultimo lotto da Mocaiana a Umbertide.

L’opera ha visto un importo a base di gara pari a 108 milioni di euro e sulla lunghezza di 3,7 chilometri sono compresi lo svincolo di Pietralunga, il completamento dello svincolo di Mocaiana, quattro gallerie lunghe complessivamente 1,3 chilometri pari a circa il 35 per cento del tracciato, quattro viadotti per 305 metri (l’8 per cento del tracciato) e tre sottopassi. La durata contrattuale dei lavori è tre anni e quattro mesi. L’intervento era stato già precedentemente appaltato con appalto integrato che comprendeva sia la progettazione esecutiva che la realizzazione. L’impresa affidataria aveva completato la progettazione senza però avviare i lavori. Anas aveva quindi avviato una nuova gara d’appalto per affidare la realizzazione dell’intervento.

Il cantiere è stato avviato e si sta cominciando a estendere con tutta una serie di operazioni per intervenire in modo massiccio sulla conformazione del rinnovato tracciato che presenterà due corsie, con doppio senso di circolazione, tra non poche riserve e polemiche visti gli effetti sul tratto a est, verso Padule, Torre Calzolari e Branca dove gli incidenti sono una problematica costante. Per le caratteristiche del tracciato a ovest si hanno in fondo gli stessi identici timori, ricordando quando l’allora vescovo Mario Ceccobelli nel 2005 all’inaugurazione a est della Montefiore-Branca ebbe a dire che quella strada era nata «già vecchia» riversando pesanti critiche alla classe politica locale e non sulle scelte per varare il nuovo tracciato dopo gli incidenti mortali sulla vecchia Pian d’Assino che attraversava le frazioni.