Gubbio, strade di sangue: tremendo schianto, c'è un morto

GUBBIO - Schianto mortale, nel pomeriggio di giovedì, in zona Gubbio lungo la Pia D'Assino all'altezza del chilometro 40 e 2oo. Per cause in fase di accertamento una Fita Panda ed un furgone sono entrati in violenta collisisone. Per il conducenete dell'utilitaria non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili dle fuoco del Distaccamento di Città di Castello, i carabinieri dlela COmpagnia di Gubbio e il personale del 118 proveniente dall'ospedale di Umbertide. © RIPRODUZIONE RISERVATA