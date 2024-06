Martedì 11 Giugno 2024, 09:28

GUBBIO - Storico ballottaggio tra due candidati del centrodestra: il funzionario di banca Vittorio Fiorucci (57 anni), con cinque liste tra le quali i partiti di governo, sfiderà Rocco Girlanda (58), già parlamentare di Forza Italia e sottosegretario di Stato con quattro liste civiche. Clamorosa l’esclusione del vicesindaco uscente di centrosinistra Alessia Tasso, che si era presentata come la continuità del sindaco degli ultimi due mandati Filippo Mario Stirati, e per la prima volta il centrosinistra resta fuori e non governerà la città dopo averlo fatto ininterrottamente dall’immediato dopoguerra.

Lo spoglio ufficiale è andato molto a rilento, come a ogni tornata elettorale in verità, ma dal quartier generale dei candidati a sindaco ieri sera attorno alle 22 il risultato definitivo era già diventato realtà. Fiorucci ha ottenuto 4.581 voti pari al 25,29 per cento, seguito da Girlanda con 3.899 (21,53), Tasso con 3.740 (20,65), Leonardo Nafissi del centrosinistra alternativo con 3.679 (20,31), l’economista ambientalista Francesco della Porta con 1.119 (6,18) e a chiudere Gabriele Tognoloni sostenuto dall’ex sindaco Orfeo Goracci con 1.094 (6,04 per cento).

Dietro le quinte si sono registrate reazioni furibonde nel centrosinistra di Tasso fin dal pomeriggio di ieri (lunedì 10 giugno) quando arrivavano i primi dati e il vicesindaco in serata ha dichiarato di voler chiedere il riconteggio dei voti per lo scarto con Girlanda di 171 preferenze.

Stirati l’ha presa malissimo esternando energicamente nel quartier generale dei suoi, così come l’assessore Simona Minelli delusa perché convinta di avere la conferma assicurata in un’eventuale vittoria. Grosso risultato per Nafissi che ha praticamente saccheggiato i voti della coalizione di Tasso vendicando politicamente le elezioni regionali del 2019 quando la stessa Tasso non l’aveva portato sebbene candidato dai LeD, il movimento civico all’epoca di entrambi.

La storia di Gubbio rende questo esito senza precedenti visto che 1993 soltanto due volte c’era stato un ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra (1997 e 2019) e in un caso il successo del centrosinistra tutto unito al primo turno (2011), aggiungendo un decennale con l'estrema sinistra di Goracci, dal 2001 al 2011. Ora Fiorucci e Girlanda dovranno convincere gli elettori di sinistra.

Gli altri Comuni

Massimiliano Presciutti (52) del Pd confermato per il terzo mandato a Gualdo Tadino con 3.859 voti rispetto ai 3.341 di Simona Vitali (centrodestra) e 870 di Fabio Pasquarelli (centrosinistra alternativo). Candidati unici eletti a Fossato di Vico con Lorenzo Polidori (31), che ha ottenuto 1.152 preferenze su 1.268 votanti di 1.978 aventi diritto (80 schede bianche), e a Costacciaro con Andrea Capponi (49) con 505 voti su 616 votanti di 889 (61 bianche). A Sigillo il bis di Giampiero Fugnanesi (64) che con 1.022 voti ha prevalso sui 333 di Claudio Rosati. A Scheggia e Pascelupo rieletto per la terza volta Fabio Vergari (53) con 597 voti contro i 169 di Fabio Masseroni.