Domenica 15 Ottobre 2023, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 08:18

GUBBIO - Il futuro dello Spencerhill Festival ancora in una location eugubina passa per la lettera inviata dal sindaco Filippo Mario Stirati agli organizzatori, nella qualche il sindaco esprime tutta l’intenzione e la prospettiva di voler ospitare nuovamente l’evento nell’estate 2024.

Dopo la rassegna di successo che lo scorso fine luglio ha portato in città migliaia di fan della popolare coppia di attori Bud Spencer e Terence Hill, l’organizzazione ha dato alla Giunta Stirati la disponibilità affinché possa essere riproposta di nuovo a Gubbio puntando addirittura a un accordo quinquennale, dunque non limitandosi al solo appuntamento del prossimo anno. Il nodo rimane però il luogo dove prevederla: l’organizzazione tedesca, infatti, ha fatto sapere di non ritenere idonea piazza Quaranta Martiri, perché troppo ristretta, e di voler contare su spazi decisamente più ampi e migliori anche a livello di appeal, come il parco del Teatro Romano che tuttavia non è nelle disponibilità del Comune ma in capo alla Soprintendenza. Stirati nella missiva indirizzata ai promotori della kermesse ha espresso la volontà di proseguire l’esperienza, mettendo a disposizione contributi economici diretti e pure attraverso sponsor, ma al contempo non può tuttavia prendere impegni precisi sulla disponibilità dell’area archeologica al Teatro Romano che la Soprintendenza ha negato nel 2023, con riferimento sia al monumento che al parco tutto attorno e che è area archeologica. Il problema sarebbe soprattutto il fatto che l’intera zona verrebbe recintata, così come lo è stata a luglio piazza Quaranta Martiri, perché l’ingresso è regolato da biglietti da acquistare per poter accedere alle varie attrazioni e spettacoli. Da palazzo Pretorio confidano che lo scenario possa cambiare per le manovre in atto nella Soprintendenza umbra con paventati avvicendamenti alla dirigenza dopo il diniego posto per l’estate passata. Ma questo aspetto non è facilmente gestibile sia nei tempi che nei modi, visto che poi bisognerà comunque attendere eventuali nuove figure dirigenziali e soprattutto sapere come la pensano. Non è dato sapere che tempi l’organizzazione si è data per decidere sull’edizione 2024 del festival che si porta dietro tanta attesa ed entusiasmo attorno a Bud Spender e Terence Hill. Il rischio che traslochi altrove è da considerarsi molto alto, con gli organizzatori intenzionati a farlo restare in Italia dopo il primo esperimento riuscito a Gubbio, oltre a mantenere una versione più ristretta in Germania dove si è svolto con successo per vent’anni.